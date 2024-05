Das neue Messegelände wird zum Zirkusplatz, denn ab Donnerstag gastiert der Circus Krone in Landau. Mit dabei: Artisten, Clowns – und Wildtiere. Tierschützer protestieren.

„Mandana – Circuskunst neu geträumt“ heißt das Programm, mit dem der Zirkus in der Südpfalz Station macht. Angekündigt sind 33 Artisten, Tierlehrer und Clowns aus zehn Nationen, die ein „modernes Märchen von der Liebe einer Pferdeprinzessin zu ihrem Löwenmann zeigen.“ Alleine in Licht und Musik der Deutschland-Tournee, die nach Landau als nächstes Bad Kreuznach und Heidelberg ansteuert, wurden 500.000 Euro investiert. Immer wieder steht der Zirkus in der Kritik, die Gastauftritte werden häufig von Protesten begleitet. Hauptkritikpunkt: Im Circus Krone sind nach wie vor Wildtiere zu sehen – so auch im aktuellen Programm.

„Löwen und Pferde sind schon seit Carl Krone – vor über 100 Jahren – ein fester Bestandteil des Circus Krone“, heißt es in einer Mitteilung dazu. Die Tiere seien die eigentlichen „Stars in der Manege“. Von Seiten des Zirkus wird zudem auf das europäische „BigTopLabel-Programm“ verwiesen, mit dem unter anderem die hohen Standards in der Tierhaltung garantiert werden sollen. „Unternehmen erhalten diese Auszeichnung, die alle von Berufsverbänden und Experten des Europäischen Parlamentes festgelegten Bedingungen erfüllen, einschließlich der rechtlichen Anforderungen in puncto Arbeitnehmer- und Verbraucherschutz, der artistischen Standards und der strengen Tierschutz-Aspekte“, heißt es.

Bis zu 3000 Gäste haben im Zirkuszelt Platz. Foto: Circus Krone

Mahnwachen angekündigt

Wie in vielen deutschen Städten wird auch in Landau immer wieder über ein Wildtierverbot in Zirkussen diskutiert. Zuletzt in 2016, als der Circus Krone hier Station machte. Im Vorfeld des aktuellen Gastspiels hat die Tierrechtsorganisation Peta eine Mitteilung veröffentlicht, in der sie appelliert, vom Zirkusbesuch abzusehen, um „die Tierquälerei bei Circus Krone nicht mit dem Kauf einer Eintrittskarte zu unterstützen“. Die Gruppe „Schüler für Tiere“ mit Sitz in Herxheim kündigt zudem Mahnwachen an.

All dem zum Trotz heißt es ab Donnerstag: hereinspaziert, Manege frei. Wer keine Probleme damit hat, Löwe, Tiger und Co. bei Kunststückchen zuzuschauen, hat dafür in Landau bis Sonntag je zweimal am Tag die Gelegenheit. Das Zelt fasst bis zu 3000 Menschen. Das Direktionsehepaar Jana Mandana Lacey-Krone und Martin Lacey kündigt „zahlreiche Weltklasse-Artisten“ unter anderem aus der Ukraine, Marokko und Großbritannien an, die im Riesenrad, am Hochseil und an der Trampolinwand ihr Können zeigen. Für „1000 Späße und 1000 Lacher“ sorgen Clowns aus Spanien, Deutschland, Frankreich und Italien. Der Regisseur der Zirkus-Show ist der ungarische Theatermacher Bence Vági unter Mitwirkung des Produktionsmanagers Krisztián Kristóf. Ein kleines Live-Orchester gehört ebenfalls zum Ensemble und steht unter der Leitung von Oleksandr Krasyun.

Info

Vorstellungszeiten sind am Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils um 15.30 und 19.30 Uhr, Sonntag um 10.30 und 14.30 Uhr. Karten kosten ab 19 Euro und sind ab 1,5 Stunden vor Beginn der jeweiligen etwa 2,5 Stunden langen Show und online unter www.circus-krone.com erhältlich.