Der Busverkehr in Wollmesheim ist wegen des Mai- und Weinfests am 1. Mai leicht eingeschränkt. Wie die Queichtal Nahverkehrs Gesellschaft mitteilt, betrifft dies die Linie 531 Landau – Annweiler über Ilbesheim und Klingenmünster. Die Haltestellen Wollmesheim Dorfplatz und Zum Mütterle werden nicht bedient. Fahrgäste werden gebeten, auf die Ersatzhaltestelle an der Ecke Wollmesheimer Hauptstraße/Birnbachstraße mit den Fahrzeiten der Haltestelle Zum Mütterle auszuweichen.