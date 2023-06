Anja Schraut ist die Nachfolgerin von Ulrike Müller-Rospert als Präsidentin des Landgerichts Landau. Schraut hat das Amt bereits seit dem 1. April inne, wurde aber in der vergangenen Woche erst offiziell von Justizminister Herbert Mertin eingeführt. Müller-Rospert war über elf Jahre Präsidentin des Landgerichts und ist nun im Ruhestand. Schraut wurde 1969 in Hamburg geboren und trat im Januar 1999 in den rheinland-pfälzischen Justizdienst ein. Zuletzt war sie Vizepräsidentin des Landgerichts Frankenthal.