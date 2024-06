Am Freitag gegen 14.50 Uhr kam es in einem Drogeriemarkt in der Ostbahnstraße in Landau zu einem größeren Ladendiebstahl. Nach Angaben der Polizei hatte eine etwa 40 Jahre alte Frau mehrere Flacons aus ihren Verpackungen genommen und in eine große blaue Umhängetasche mit Sonnenblumenmotiv gesteckt. Beim Verlassen des Marktes wurde sie von einer Mitarbeiterin angesprochen. Die Frau ergriff die Flucht und rannte vor dem Geschäft ein Kleinkind um. Die Ladendiebin soll schwarze lockige Haare haben und klein, aber von kräftiger Statur sein. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870.