Rund 300 Menschen demonstrierten am Mittwoch in Landau gegen Faschismus, feierten den Tag der Befreiung vor 79 Jahren und gedachten der Opfer des Zweiten Weltkriegs – auf zwei parallelen Veranstaltungen.

Um 18 Uhr versammelten sich rund 180 Menschen am Deutschen Tor zu einer Kundgebung des bürgerlichen Bündnisses für Demokratie und Vielfalt, eine halbe Stunde später circa 120 weitere Personen auf dem Rathausplatz. Sie waren dem Aufruf des Offenen Antifaschistischen Treffens Landau (OAT) gefolgt. Die Veranstalter sahen sich nicht als Konkurrenz, im Gegenteil. Sowohl die Moderation des bürgerlichen Bündnisses als auch die des OATs betonten die Wichtigkeit verschiedener Ausdrucksformen und Ansätze des Antifaschismus.

Den Tag der Befreiung vom Faschismus feierte die Initiaitve Offenes Antifaschistisches Treffen Landau, am Mikro Hannah Trippner. Foto: Iversen

Eigene Fluchterlebnisse

Trotz gewisser Unterschiede bleibe die Hand ausgestreckt, „um gemeinsam die rechte Welle zu brechen“, betonte die Moderatorin des OATs. Bei der anderen Demo vor dem Deutschen Tor ordnete der Historiker Klaus Jürgen Becker aus Ludwigshafen die Ereignisse des Kriegsendes ein. So seien am 8. Mai 1945 vor allem die Überlebenden der Konzentrationslager und die Völker Europas befreit worden, Deutsche jedoch eher ungewollt, da ein Großteil das NS-System gestützt hatte. Becker mahnte an, die Demokratie als Recht auf ein Leben in Freiheit und ohne Furcht zu bewahren. Weitere Redner berichteten von eigenen Fluchterlebnissen im Zweiten Weltkrieg sowie von aktuellen Diskriminierungserfahrungen aufgrund von Behinderungen oder Religion.

Bei beiden Veranstaltungen wurde vor der Gefährdung der Demokratie durch das Erstarken der AfD gewarnt. Bei der OAT-Kundgebung wurde jedoch auch verstärkt aktuelle Politik als Nährboden für rechte Kräfte kritisiert. Als Lösungen gegen rechte Kräfte wurden Solidarität, Aufklärung und Bildungsarbeit vorgeschlagen.

Demozüge durch Landau

Geeint durch Demosprüche wie „Alle zusammen gegen den Faschismus“ zogen die Teilnehmenden beider Veranstaltungen separat und nacheinander durch Landau. Dabei begleitete den kleineren Demozug des OATs ein deutlich höheres Polizeiaufgebot. Unterschiede wurden auch in der Symbolik deutlich. Während am Deutschen Tor der nach Frankreich blickende Löwe spontan mit einer Peace-Flagge vom Kriegs- zum Friedenssymbol umdekoriert wurde, kamen auf der anderen Demo rote Nelken als Zeichen der Arbeiterbewegung und kleine Tischfeuerwerke zum Einsatz.

Auf der Abschlusskundgebung des bürgerlichen Bündnisses feierte das Landauer Film-Projekt „100 Argumente gegen die AfD“ trotz technischer Schwierigkeiten um 19.30 Uhr Weltpremiere.