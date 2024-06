Mit fast zwanzig Einzelprojekten hat Waldgrehweiler über Jahrzehnte die Dorferneuerung vorangetrieben. Vieles davon in ehrenamtlichem Engagement. Dafür gab es viel Lob.

Mit der Einweihung der Brunnenanlage vor den „Toren“ der Moscheltalgemeinde durch Staatssekretärin Nicole Steingaß wurde in Waldgrehweiler die Dorferneuerungsmaßnahme zur Gestaltung und historischen Inwertsetzung der Ortseingänge abgeschlossen.

Wie Ortsbürgermeister Helmut Brand erläuterte, war die ursprünglich geplante Rekonstruktion der alten Brunnenanlage mit Grundwasserspeisung in einem Erdgewölbe und Viehtränke aufgrund der fehlenden historischen Substanz nicht möglich. Daher habe man sich entschieden, einen Rundbrunnen mit Schwengelpumpe und Wasserbecken zu errichten. Dieser wurde durch einen von Steinmetz und Steinbildhauer Arnold Kurtz aus Marienthal künstlerisch gestalten Sandstein ergänzt. Der vom ehemaligen Natursteinwerk Werrmann gestiftete Stein zeigt den örtlichen Glockenturm und den historischen Brunnen beim Friedhof, an welchen die Bewohner mit Bollerwagen und Waschbütten zur Brauchwasserentnahme pilgern und die Landwirte auf ihrem Weg ins Feld rasten. Aus dem Himmel wachen die „Alten“ über das Tagwerk der Leute.

Beispielhaftes Engagement

Steingaß lobte das 30-jährige beispielhafte Engagement der 227-Seelen-Gemeinde im Bereich der Dorferneuerung. Die Goldmedaille im Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ und der Sonderpreis für ökologische Leistungen sei ein Prädikat für die gemeinsam und in vielen ehrenamtlichen Stunden vollendeten fast zwanzig Einzelprojekte Waldgrehweilers. Der kleine Ort habe in diesem Bereich einen besonderen Stellenwert im Land, so die Staatssekretärin. Daher habe man diese Maßnahme seitens des Landes auch gerne mit 108.000 Euro gefördert. Sie diene nicht nur der Verschönerung des Ortsbilds und der Förderung des Tourismus, sondern auch dem kulturellen Bewusstsein und sei für das Gemeinschaftsgefühl förderlich. Einen persönlichen Dank zollte die Landesvertreterin Ortsbürgermeister Brand, der als Motor der Gemeinde vieles bewegt habe.

Gemeindepfarrer Andreas Echternkamp segnete den Brunnen im Beisein einer kleinen Bürgerschar und von Vertretern der beteiligten Firmen sowie von Kommunen und Landesregierung. Er stehe als Symbol für das Wasser des Lebens. Im Anschluss wurden die Anwesenden zu einer kleinen Feierstunde eingeladen.