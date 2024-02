Die Fridays-for-Future-Bewegung aus Landau ruft zur Teilnahme am bundesweiten Klimastreik für Freitag, 1. März, auf. Gemeinsam mit der Gewerkschaft Verdi organisiert Fridays for Future den Streik unter dem Motto „Wir Fahren zusammen“.

Die Demo in Landau wird um 15 Uhr auf dem Stiftsplatz starten. Anschließend bewegt sich der Demozug durch die Fußgängerzone bis zum Rathausplatz. Dort werden Ulrich Mohr vom BUND und Walter Herzog von der Bürgerinitiative Queichtal über den B10-Ausbau und Alternativen für die Mobiltitätswende. Auch Transportkapazitäten im Vergleich von Auto zu Bus sind ein Thema. Schließlich zieht der Demozug weiter bis zum Hauptbahnhof. Dort wird ein Verdi-Vertreter über Arbeitsbedingungen sprechen.

ÖPNV stärken

Wie es in einer Pressemitteilung von Fridays for Future heißt, sei die Aktion eine einzigartige Allianz, in der Fahrgäste, die Klimabewegung und Beschäftigte im Nahverkehr mit ihrer Gewerkschaft Verdi für bessere Arbeitsbedingungen und eine Verdopplung der Investitionen in Bus und Bahn bis 2030 kämpfen.

Das interessiert auch die Klimaschützer, denn die Erreichung der Klimaziele sei ohne eine echte Verkehrswende und eine nachhaltige und dauerhafte Stärkung des ÖPNV nicht möglich. Sprecher Tim Melchert erinnert daran, dass in 15 Bundesländern Tarifverhandlungen über die Arbeitsbedingungen von über 90.000 Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr beginnen. „Bis 2030 werden 100.000 Beschäftigte fehlen, es fallen immer mehr Fahrten aus und Linien müssen gestrichen werden.“ Nur mit besseren Arbeitsbedingungen und Investitionen in den ÖPNV könne dem entgegengewirkt werden, so die Allianz.