Der Klimaschutzmanager des Landkreises Südliche Weinstraße und die Kreisvolkshochschule Südliche Weinstraße veranstalten in Kooperation mit der Universität Trier einen Kurs zum Klimaschutz. Teilnehmer lernen und diskutieren kritisch, wie die Erderwärmung unsere Region verändert, wie wir uns anpassen und selbst aktiv werden können. Ob Ernährung, Energie oder Mobilität: In mehreren Workshops diskutieren sie fundierte Handlungsmöglichkeiten mit anderen Kursteilnehmern und einschlägigen Forschern sowie Experten, beispielsweise vom Helmholtz-Institut. Das nötige Fachwissen vermitteln verschiedene Referenten sowohl vor Ort als auch online. Es sind keine Vorkenntnisse nötig. Der Kurs umfasst sechs Termine. Er startet am Montag, 13. März, 18 bis 21 Uhr, im Seminarraum (EG) der KVHS, Albert-Einstein-Straße 29 in Landau. Die Teilnahme kostet 30 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich über die Webseite www.vhs-suew.de, telefonisch unter 06341/940-188 oder per E-Mail an vhs@suedliche-weinstrasse.de.