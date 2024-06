Am Montag fiel ab 11.13 Uhr der Strom in mehreren Gemeinden aus. Grund war eine Störung im 20-Kilovolt-Netz der Pfalzwerke Netz AG, da in einem vorgelagerten Netz bei Arbeiten ein Erdkabel beschädigt wurde, wie der Stromversorger informiert. Dadurch sei es zu einem Folgefehler im Netz der Pfalzwerke gekommen und auch dort ein Kabel beschädigt worden. Betroffen waren Teile von Wilgartswiesen, Vorderweidenthal, Darstein, Schwanheim und Oberschlettenbach. Die Versorgungsunterbrechung dauerte bis zu 34 Minuten.