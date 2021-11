Eine 76-Jährige ist am Mittwochvormittag in einem Bekleidungsgeschäft in der Straße Im Weidfeld in Pleisweiler-Oberhofen Opfer eines Diebstahls geworden. Wie die Polizei berichtet, wurde der Frau während des Einkaufens der Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen. Im Zusammenhang mit dem Vorfall sucht die Polizei nach einem Mädchen im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren, das sich zur Tatzeit dort aufgehalten hat. Es soll zwischen 1,20 und 1,30 Meter groß und schlank sein, über die Schultern gehende dunkle und leicht gewellte Haare sowie eine dunkelrote Jacke getragen haben. Hinweise werden unter Telefon 06343 93340 entgegengenommen.