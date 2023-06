Etwa auf Höhe des Pfalzklinikum-Geländes nördlich des Wäldchens Keschdebusch ist es in der Nacht zum Freitag gegen 0 Uhr zu einem Heuballenbrand gekommen, teilt die Polizei mit. Die Ursache für das Feuer ist bisher unklar, die Ermittlungen laufen. Das Feld liegt auf der Strecke in Richtung Göcklingen, nur ein paar Hundert Meter entfernt zur Göcklinger Grillhütte, die im Februar komplett ausgebrannt ist. Ob es sich auch bei diesem Feuer um vorsätzliche Brandstiftung handele, müssten nun die Ermittlungen klären, heißt vonseiten der Polizei. Die Frage stelle sich, genauso gut könne das Feuer aber zum Beispiel durch eine weggeworfene Zigarette entfacht worden sein. „Das muss geklärt werden.“ Auch die Schadenshöhe sei noch unklar. Vom Brand betroffen war eine Fläche von rund 500 Quadratmetern. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Zeugen, die Hinweise zur Brandursache geben können, werden gebeten sich unter der Nummer 06343 93340 oder der E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.