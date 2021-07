Am Dienstag, 6. Juli, werden das Parken in der Südstadt und die gesamte Neuordnung der Parkraumbewirtschaftung in der Innenstadt abschließend im Stadtrat beraten – ein Thema, das derzeit von betroffenen und Teilen der Opposition als ungerecht und unsozial kritisiert wird. Außerdem wirft die SPD Verkehrsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) eine fehlende Bürgerbeteiligung bei diesem Thema vor.

Hartmann entgegnet, es seien viele Fragen, Ideen, Anregungen und auch Beschwerden aus dem Kreis der Bürgerschaft in die Überlegungen eingeflossen. Allerdings könne auch nicht jedem Wunsch entsprochen werden. Er argumentiert, dass ein ausreichendes und ständig verfügbares Parkraumangebot für eine funktionierende Innenstadt von großer Bedeutung sei. Aktuell sei die Bewirtschaftung zu kleinteilig und wenig nachvollziehbar. Sein Konzept sieht vor, dass sieben neue, große Parkquartiere entstehen, dass an die Stelle des Bewohnerparkens Dauerparktickets treten und dass die Südstadt künftig bewirtschaftet wird.

Hartmann hat jetzt fünf dreistündige offene Sprechstunden zum „Neuen Parken“ und anderen Mobilitätsthemen angekündigt. Die Termine sind: Samstag, 17. Juli, 10 bis 13 Uhr am Alten Messplatz; Dienstag, 20. Juli, 16 bis 19 Uhr im Schillerpark; Donnerstag, 22. Juli, 16 bis 19 Uhr, Friedrich-Ebert-Straße/Cornichonstraße; Dienstag, 27. Juli, 16 bis 19 Uhr, Ostpark/Ostbahnstraße; Donnerstag, 29. Juli, 16 bis 19 Uhr auf dem Rathausplatz.

Infos zum Parkkonzept gibt es auf der Beteiligungsplattform www.mitredeninLD.de.