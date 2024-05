Ausverkauft vermelden Händler oft, wenn sie am Pfingstmontag in Nünschweiler beim Bauern- und Gärtnermarkt ihre Waren anbieten. Ausverkauft kann im Vorfeld dieses Mal bereits Bürgermeister Jürgen Beil (CDU) melden. Die Marktflächen für den beliebten Markt an Pfingstmontag sind alle vergeben.

„Wir haben noch weitere Anfragen von Marktbeschickern gehabt, aber es ist alles belegt“, sagt Nünschweilers Bürgermeister Jürgen Beil. 42 Anbieter, vier mehr als im vergangenen Jahr, sind auf dem Markt vertreten. „Eine tolle Zahl“, freut sich Beil über die sehr gute Resonanz, die dafür sorgt, dass sich die Besucher wieder auf ein vielfältiges Marktangebot freuen können. Von 10.30 Uhr bis etwa 17.30 Uhr kann auf dem Markt gestöbert, gekauft, gegessen und getrunken werden. Beil wird den Markt gemeinsam mit dem Marktgraf Lasse Ludwig eröffnen – mit einem Gang über den Markt.

Zum 16. Mal findet der Markt rund um die Mehrzweck- und die angrenzende Sängerhalle statt. Bei vielen Besuchern hat er am Pfingstmontag einen festen Platz im Terminkalender. In der Mehrzweckhalle gibt es wieder den Kunst- und Kreativmarkt; dazu das Unterhaltungsangebot für Kinder, die basteln dürfen.

Markt stellt Dorf vor verkehrstechnische Herausforderungen

Hausgemachte Fleisch- und Wurstwaren von Rind, Schwein, Schaf und Ziege, Honig und Honigprodukte, Essige, Öle, Fruchtaufstriche, Käse verschiedener Sorten, Wildprodukte, Spargel, Erdbeeren und Frühlingsgemüse, Wein und Sekt aus der Pfalz, feinste Liköre, Muffins, pfälzische Spezialitäten, Jahreszeitblumen, Setzlinge, Kräuter und Gewürzpflanzen, Hüte und Mützen aller Art, Gewürze und Kräutertees, Holzartikel und vieles mehr werden auf dem Markt angeboten.

Die örtlichen Vereine kümmern sich wie jedes Jahr um Essen und Getränke, Kaffee und Kuchen. Eine gute Tradition ist der große Biergarten, der auf der Wiese zwischen Halle und Sängerheim wieder eröffnet wird. „Wir hoffen natürlich, dass das Wetter wieder mitspielt“, sagt Beil. Der Nünschweilerer Bauern- und Gärtnermarkt ist ein Besuchermagnet. Der Markt zieht regelmäßig über 2000 Besucher an, darunter viele Stammbesucher aus der Region, aber auch aus dem Saarland und Frankreich. Das stellt den Ort verkehrstechnisch am Pfingstmontag vor große Herausforderungen. Deshalb bittet Beil wieder darum, dass die Fahrzeuge idealerweise schon ein ganzes Stück entfernt vom Marktgeschehen abgestellt werden und dann gemütlich zum Markt geschlendert wird. Viele Besucher haben in den beiden vergangenen Jahren auch die Möglichkeit genutzt, den Marktbesuch mit einer kleinen Fahrradtour zu verbinden.