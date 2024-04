Die Integrierte Gesamtschule Landau (IGS) hat vor zehn Jahren ihren Betonschulhof naturnah saniert. Nun wurde wieder fleißig gewerkelt.

Damals konnte mithilfe von Eltern und der finanziellen Unterstützung des Landes eine attraktiver Außenbereich geschaffen werden. Jährlich kümmern sich Eltern und die Schulgemeinde um die Pflege der Anlage. Am Samstag hatten sich 150 Elternpaare in der Schule eingefunden, um den Schulhof weiter zu verschönern, wie die Schule mitteilt. So wurden Tische, Bänke, Liegemöglichkeiten, Hochsitze und eine Vogelnestschaukel aufgebaut. Vier Kubikmeter Beton und 40 Kubikmeter Holzhackschnitzel wurden dafür bewegt. Der Förderverein der IGS hatte eine größere Geldsumme zur Verfügung gestellt.