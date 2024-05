Der 1. FC Kaiserslautern hat sich am Sonntag mit einem 5:0-Sieg gegen Eintracht Braunschweig aus der Zweitliga-Saison verabschiedet. Rund um die Partie herrschte einiges an Verkehr auf den Straßen, doch das befürchtete Chaos blieb aus. Boris Flesch, Betriebsleiter der Stadtwerke Verkehrs AG, sagte am Montag: „Es ist deutlich besser gelaufen als befürchtet. Der Sonntag hat uns schon auch geholfen, da insgesamt weniger normaler Verkehr unterwegs war.“

Aufgrund von Arbeiten rund um den Hauptbahnhof fuhren am Sonntag keine Züge nach und aus Kaiserslautern. Durch die Aufbauarbeiten zur Maikerwe stand zudem der Messeplatz als Parkplatz nicht zur Verfügung. Die Stadtwerke (SWK) hatten laut Flesch vor allem auf der Shuttleroute Ost „durch verstärkten Personaleinsatz“ auf die Umstände reagiert. Allein zwischen dem Park-and-Ride-Platz Schweinsdell, der zusätzlich eingerichteten Shuttlebus-Haltestelle am Pfalzcenter und dem Stadion verkehrten 38 Fahrzeuge. Üblich sind an Spieltagen sonst circa 25. Hinzu kam der Shuttleverkehr von der Universität. Während der Parkplatz Schweinsdell „über den Kapazitäten“ gelegen habe, seien am Pfalzcenter Plätze frei geblieben, erklärte Flesch.

„Die Leute sind grundsätzlich schon sehr früh angereist, sodass wir eigentlich alle bis eine halbe Stunde vor Spielbeginn zum Stadion bringen konnten“, berichtet er. Auch die Polizei sah keine größeren Verzögerungen im Verkehr. Die Abreise nach Spielende habe bis auf kleinere Verzögerungen gut funktioniert, die bei 48.000 Zuschauern im Stadion nicht zu vermeiden seien, so Flesch.

Die Stadtwerke setzen am kommenden Wochenende rund um den verkaufsoffenen Sonntag zur Maikerwe und um den Empfang der Mannschaft nach dem DFB-Pokalfinale erneut auf Shuttlebusse. Züge werden wieder nicht fahren. Der Pendelverkehr soll Besucher vom Parkplatz Schweinsdell über den Messeplatz bis in die Stadtmitte und zurück bringen. Wie Flesch mitteilt, fahren zwischen 12 und 20.15 Uhr entsprechende Busse.