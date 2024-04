Vandalen haben auf dem Friedhof in Kapsweyer für einen Sachschaden in Höhe von knapp über 1000 Euro gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, haben unbekannte Täter in der Zeit von Dienstag, 26. März, bis Freitag, 29. März, einen Grabstein umgestoßen und ihn dadurch ebenso beschädigt wie das darauf befestigte Kreuz. Zudem wurden die griechischen Buchstaben Alpha und Omega vom Kreuz abmontiert und gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.