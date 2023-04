Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Landau will Sozialwohnungen bauen. Der Kasernenstil von früher ist passé. Für ein großes Grundstück an der Haardtstraße gibt es jetzt attraktive Pläne. Neben der Optik spielt dabei auch ein sparsamer Energieverbrauch eine besondere Rolle.

Das Landauer Laubengang-Haus kommt wieder. Das Gebäudemanagement Landau (GML) will eine moderne Variante jenes Bautyps errichten, der in der Altstadt am Frank-Loeb-Haus mustergültig