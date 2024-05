Die Grünen regen an, die Stadtverwaltung möge einen Leitfaden für die Organisation von öffentlichen Veranstaltungen in Landau erstellen. Der Antrag wird Thema im Stadtrat am 4. Juni sein. Die Kultur- und Veranstaltungsszene ist in den letzten Jahren in Landau mehr und mehr aufgeblüht und macht die Stadt lebendig und lebenswert, hält Co-Fraktionsvorsitzende Lea Heidbreder fest. Um die Veranstalter noch besser zu unterstützen, könnte ein Leitfaden Ehrenamtlichen helfen, was zu beachten ist. Es gibt Vorbilder in anderen Städten, beispielsweise Trier, Ingelheim am Rhein oder Koblenz, das auch Hinweise auf nachhaltige oder auch barrierefreie Veranstaltungen aufgenommen hat. Bisher müssten Informationen mühsam auf unterschiedlichen Seiten zusammengesucht oder sich in der Stadtverwaltung von einer zur anderen Abteilung durchtelefoniert werden, so die Grünen.