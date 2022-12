Die Deutsche Glasfaser hat die ersten sichtbaren Zeichen gesetzt dafür, dass in den Landauer Ortsteilen schnelles Internet die Regel sein soll. In Arzheim, Dammheim, Mörlheim, Mörzheim und Wollmesheim sind Hauptverteiler aufgestellt worden, genannt Pop (Point of Presence, Punkt der Präsenz). Dort laufen alle Glasfaseranschlüsse aus dem Ort zusammen. „Wir freuen uns, dass mit dem Glasfaserhauptverteiler nun sichtbar wird, dass der Glasfaserausbau schnell und kontinuierlich vorangeht“, unterstreicht Agija Bulina, Bau-Projektmanagerin von Deutsche Glasfaser, in einer Pressemitteilung. Der Verteiler sei das Herzstück des Glasfasernetzes. Auch während der Bauphase könnten interessierte Bürger noch Verträge zu Sonderkonditionen abschließen. Informationen erhalten sie im Baubüro, Markt 3, Billigheim-Ingenheim, das allerdings ab Freitag in Winterpause geht und ab 9. Januar wieder geöffnet ist. Die Bau-Hotline von Deutsche Glasfaser unter 02861 89060940 ist montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr erreichbar.