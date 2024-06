Während des Einkaufs in einem Second-Hand-Modegeschäft in der Gerberstraße am Freitag, 8. Juni, gegen 11.50 Uhr wurde eine Frau auf ihren offenen Rucksack aufmerksam gemacht. Bei der Nachschau stellte sie fest, dass ihre Geldbörse fehlte. Offensichtlich hatte der Täter den Rucksack unbemerkt geöffnet und zugegriffen.