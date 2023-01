Der südpfälzische Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart (CDU) regt an, bestehende Lücken im Radwegenetz entlang der B38 an der Südlichen Weinstraße zu schließen. In einem Schreiben an das Bundesverkehrsministerium spricht sich Gebhart dafür aus, zwischen Niederhorbach und Ingenheim sowie zwischen Appenhofen und Impflingen Radwege entlang der B38 zu bauen. Für die Finanzierung solcher Radwege entlang von Bundesstraßen wäre der Bund zuständig. „Erfreulicherweise wurde kürzlich der Radweg zwischen Bad Bergzabern und Schweigen-Rechtenbach entlang der B 38 für den Verkehr freigegeben. Es gibt aber noch Lücken im Radwegenetz entlang der B 38 zwischen Landau und der Grenze zu Frankreich, die geschlossen werden sollten. Aus meiner Sicht wären diese Lückenschlüsse hilfreich, um den Radverkehr zu erleichtern“, sagt Gebhart.