Der Gastronom und Hotelier Alexander Kurz ist Unternehmer des Jahres aus der Südpfalz. Ausgezeichnet wurde er bei der Premiere des Balles der Wirtschaft in der Jugendstil-Festhalle Landau am Samstag.

Die Wirtschaftsjunioren Südpfalz hatten erstmals zu dem Galaabend eingeladen. Wie Thomas Hirsch, Präsident des Sparkassenverbandes Rheinland-Pfalz, sagte, sei die Entscheidung der Jury einstimmig gefallen. Zur Jury zählten neben Hirsch auch der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Andy Becht, der Vizepräsident der IHK Pfalz Marco Feig und die Stellvertretende Chefredakteurin der RHEINPFALZ Birgit Schwarz.

Wie Hirsch betonte, soll der Preis künftig jedes Jahr beim Ball der Wirtschaft an Persönlichkeiten verliehen werden, die durch ihre unternehmerischen Leistungen zur guten und nachhaltigen Entwicklung in der Pfalz beitragen und insgesamt Vorbildliches geleistet haben. In der Südpfalz gebe es eine Vielzahl solcher Persönlichkeiten, betonte Hirsch, so dass der Jury die Entscheidung nicht leicht gefallen sei. Letztlich habe man sich für eine Branche entschieden, die für die Südpfalz besonders wichtig sei und gerade besonders leide. Sie sei von derzeit viel diskutierten Themen wie Bürokratieauswuchs und Steuerbelastung in besonderer Weise betroffen. Alexander Kurz engagiere sich an nicht nur einem Standort in einem Bereich, in dem das Angebot durch Arbeitskräftemangel, Inflation und Kostenbelastung ausgedünnt werde. Er habe sein Unternehmen im Jahr 2012 gegründet und zwei Hotels zusammengeführt. 2014 sei der Catering-Zweig dazugekommen, mittlerweile sei ein kompletter Veranstaltungsservice daraus entstanden. „Ein Vollblutunternehmer, der, unterstützt von seiner Familie, für die Menschen vor Ort, im Interesse der Region und für den Tourismusstandort Rheinland-Pfalz wirtschaftet. Ob beim Weinfest in Edenkoben oder beim Landesfest in Berlin, mit einer Eislaufbahn in Landau oder einem Foodtruck on tour“, so Hirsch.

Neben der Skulptur aus Metall erhielt Kurz ein Preisgeld in Höhe von 1500 Euro, das er der Kinder- und Jugendfarm Landau spenden wolle, wie er sagte.

Nachdem die 340 Karten für den Ball mit seinem vielfältigen Programm in kürzester Zeit ausverkauft waren, gibt es seitens der Wirtschaftsjunioren bereits Überlegungen, wie das Angebot im kommenden Jahr noch erweitert werden kann, beispielsweise durch Flanierkarten.