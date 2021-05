Noch einmal einen trinken gehen, bevor der Lockdown kommt. Sich noch einmal im Restaurant verwöhnen lassen. Das hat sich der ein oder andere gedacht und die Chancen genutzt. Länder und Bund schließen zum zweiten Mal in diesem Jahr die Gastronomie. Es herrscht Krisenstimmung.

Wieso müssen Restaurants schließen, während die Leute in der Bahn oder im Bus dicht gedrängt stehen? Das ist für Werner Püngeler unverständlich. In der Speisegastronomie herrschten doch strenge Hygienevorschriften, sagt der Chef des Restaurants Schneider in Dernbach. Ab Montag bietet die Gaststätte einen Abhol- und Lieferservice an. So will Püngeler verhindern, seine Mitarbeiter noch mal in Kurzarbeit schicken zu müssen. „Aktuell können wir das noch abfedern, aber wenn auch das Weihnachtsgeschäft wegfallen sollte, wird’s eng“, ist ihm bewusst.

„Es ist unverschämt, dass die Geringschätzung der Gastronomie wieder dafür gesorgt hat, dass wir die bösen Buben sind.“ Hans Alexander, der Wirt der Gaststätte „Zur Blum“ im Frank-Loebschen Haus in Landau, ist „ziemlich knatschig“, wie er sagt. Das Vorweihnachtsgeschäft sei kaputt, St. Martin und die vielen Weihnachtsfeiern würden gestrichen. „Das wird ein Desaster.“ Dabei stimme sein Hygienekonzept. Er habe ein Drittel der Tische weggeräumt und für 600 Euro einen Air-Washer angeschafft, der die Luft von Viren säubere. Zudem könne er zum Hof hin auch lüften. Damit der Umsatz nicht ganz in den Keller geht, hat Alexander ein Zwei-Schicht-System für die Tischbelegung eingeführt. Den ganzen Abend gemütlich in der Blum zu verbringen, geht in Corona-Zeiten eben nicht. Hans Alexander wird jetzt donnerstags bis sonntags von 17 bis 20 Uhr wieder einen Lieferservice einrichten.

Zuschussversprechen beruhigt die Gemüter

Aus Gründen der Kundenbindung haben sich auch die Verantwortlichen bei Piccola Italia in Landau auf den Lieferservice verständigt. „Für mich ist das unrentabel“, sagt Giuseppe Baorda. Von März bis Mai habe er nur Minus gemacht, dennoch alle Mitarbeiter behalten. Die Versprechungen der Regierung, dass die Gastronomen mit bis zu 65 Prozent des Umsatzes unterstützt würde, klängen zwar gut. „Aber ich glaube nicht dran. Es beruhigt die Gemüter.“ Es sei unklar, ob ihm das Geld überhaupt zustehe, auch wenn er Kunden beliefere. Der Italiener anerkennt die Bemühungen der Regierenden, die Welle zu brechen. „Wir müssen lernen, damit umzugehen. Und wir müssen uns fragen, wie wir sozial miteinander umgehen können.“ Er wünscht sich, dass die Menschen nach Corona liebevoller und respektvoller miteinander umgehen, auch vorsichtiger und zurückhaltender.

Die versprochenen Soforthilfen müssten jetzt zügig fließen und auch für alle gelten, fordert SÜW-Tourismuschefin Uta Holz. Nicht so wie im Frühjahr, als etliche Betriebe wegen zahlreicher Klauseln kaum unterstützt worden seien. Die aktuelle Stimmungslage an der Südlichen Weinstraße im Gastro- und Hotelleriegewerbe sei schlecht. „Alle sind ziemlich fertig. Die Branche, die eh schon gebeutelt war, hat es nun wieder getroffen.“ Dabei habe es überall stimmige Hygienekonzepte gegeben. Der zweite Lockdown könnte dem ein oder anderen Betrieb das Genick brechen, vermutet sie. Der Tourismusverein versuche zu unterstützen und veröffentliche beispielsweise alle gemeldeten Abhol- und Lieferservice auf seiner Homepage www.suedlicheweinstrasse.de.

„Das Ganze ist eine Katastrophe“

Ganz darauf eingestellt hat sich auch das Ristorante Da Angelo in Annweiler. Die Gäste hätten den Außer-Haus-Dienst schon beim Lockdown im Frühjahr sehr gut angenommen, berichtet Geschäftsführer Giuseppe Vangelista. Schon vor zwei Wochen hat der Italiener begonnen, die Küche umzustellen und Verpackungen zu bestellen. „Wir hatten damit gerecht. Es ist ärgerlich, aber nicht überraschend“, sagt der Gastronom. Wenn alles so laufe wie im Frühjahr, könne er die Zeit finanziell verkraften und ist guter Dinge, niemanden in Kurzarbeit schicken zu müssen.

Anders ist die Lage im Landauer Parkhotel. Hoteldirektor Oliver Hasert spricht von einer Katastrophe. Er muss etwa 35 seiner 50 Beschäftigten in Kurzarbeit schicken. Die Azubis, bei denen das nicht möglich ist, will er möglichst sinnvoll beschäftigen. Das Hotel bleibt diese Woche für Geschäftsreisende noch auf. Mit Tagungen und Meetings rechnet Hasert nicht mehr. Hasert hofft, dass die vom Bund versprochene Hilfe wirklich schnell und unbürokratisch fließt. „Dann haben wir zumindest einen Puffer“, sagt er. Nachvollziehbar findet er die Regeln nicht: „Wir können genau sagen, welcher Gast wann wie lange und auf welchem Stuhl bei uns gesessen hat.“ Da sei die Kontaktnachverfolgung leicht. „In den Baumarkt können 500 Menschen rein, ohne dass irgendjemand irgendetwas über sie weiß.“ Ohne Möglichkeit auszugehen, werden sich die Menschen ins Private flüchten, ist Hasert überzeugt – unter vermutlich schlechteren Hygienebedingungen.

„Wir hatten ein schlüssiges Konzept“

Auch Kollege Oliver Neu ist überzeugt, dass es nicht die richtige Entscheidung war, Hotels und Restaurants zu schließen. Der Chef des Hotels und Restaurants Leinsweiler Hof sagt: „Wir waren gut gebucht und haben ein schlüssiges Hygienekonzept.“ Im Restaurant sei auf externe Gäste weitgehend verzichtet worden. Die letzten Hotelgäste würden am Montag abreisen. Die Rahmenbedingungen der angekündigten Unterstützung seien noch schwammig. Beim Frühjahrs-Lockdown sei der Leinsweiler Hof leer ausgegangen, weil er mit 45 Mitarbeitern über der Grenze lag. Ob das Geld fließe, wenn er Kurzarbeit anmelde, sei unklar.

Was der Lockdown für die Pfälzerwald-Hütten bedeutet, kann der PWV-Hauptvorsitzende Martin Brandl noch nicht gänzlich absehen. Denn trotz Schließung aller touristischen Einrichtungen, also auch der Hütten, soll der Außer-Haus-Verkauf erlaubt bleiben. Aber ob das auch für die Ausgabe von Essen und Getränken gelte, wisse er noch nicht. „Einen Hol- und Bringservice wird es bei uns nicht geben“, sagt er ironisch. Brandl hofft, dass die versprochenen Hilfen auch bei den Hütten greifen: „75 Prozent sind ein Wort.“ Immerhin sei der November zumindest kein Hauptwandermonat mehr. Allerdings seien auch Gruppen-Wanderungen nicht mehr möglich, da der Aufenthalt in der Öffentlichkeit nur noch maximal mit zehn Personen aus zwei Hausständen erlaubt ist.

Schon ohne Lockdown starke Einschnitte

Ein Problem bekommt der Nelloclub, dem noch 45.000 Euro fehlen, um sein 130.000-Euro-Projekt der neuen Versorgungsleitungen zu verwirklichen. Denn der 35.000 Euro-Zuschuss vom Bezirksverband sei an einen Fertigstellungstermin im kommenden Jahr gebunden, sagt Rudi Birkmeyer. Doch nun werde die Hütte wieder geschlossen, und zusätzliche Events, die Geld in die Kasse bringen, könnten nicht stattfinden. „Uns läuft die Zeit davon“, sagt Birkmeyer.

Nach der Ankündigung am vergangenen Mittwoch hat die Jung-Pfalz-Hütte bei Annweiler gar nicht mehr aufgemacht. Sie wird ehrenamtlich betrieben und ist nun bis Februar dicht. Laut Vorsitzendem Werner Reich hat die Pandemie auch ohne Lockdown zu großen Einschnitten im Hüttenbetrieb geführt: Übernachtungen waren gar nicht mehr und die Bewirtung nur noch im Freien möglich.

Peter Heck, Pächter und Küchenmeister im Gästehaus Bergel in St. Martin, schwankt zwischen Wut und Resignation. Obwohl er Kontaktbeschränkungen durchaus für sinnvoll hält und damit auch gerechnet hat. Aber: „Das, was jetzt gemacht wird, ist nicht konsequent. Wenn schon Lockdown, dann für alle.“ Dass Schulen, Kitas und auch Dienstleister wie Friseure offen bleiben, Gastronomie und Hotellerie aber schließen müssen, sei wenig nachvollziehbar.

Auf Martinsgans nicht verzichten

Die Weinkontor-Lounge in Edenkoben geht ganz schwierigen Zeiten entgegen. Erst die Schließung auf Anordnung der Kreisverwaltung SÜW, dann der plötzliche Tod von Pächter Wilhelm Koch – und nun der coronabedingte Lockdown. „Das zehrt an den Kräften“, sagt Betriebsleiterin Jutta Ross. Nun versuchen die etwa zehn Mitarbeiter, mit einem Bestell- und Abholservice die Einnahmeausfälle in Grenzen zu halten.

Übrigens: Auf die Martinsgans muss nicht verzichtet werden. Der Hubertushof in Ilbesheim beispielsweise liefert sie vorgegart ins Haus. Mit allem, was dazu gehört – vom Füllsel bis zum Gewürzapfelchutney.