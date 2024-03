Im Zuge des Glasfaser-Ausbaus ist es am Samstagnachmittag in der Insheimer Straße in Rohrbach zu einem Unfall gekommen, bei dem Feuerwehr und Polizei gefordert waren. Bei den Erdarbeiten wurde eine Gasleitung beschädigt, dadurch kam es zu einem Gasaustritt. 15 Anwohner mussten während des Rettungseinsatzes ihre Häuser kurzzeitig verlassen. Laut Polizei wurden keine Personen verletzt, die Reparaturarbeiten dauern vermutlich bis Sonntag an. Die Insheimer Straße bleibt für die Dauer der Arbeiten teilgesperrt. Bereits vergangenes Wochenende gab es einen ähnlichen Vorfall in Herxheim.