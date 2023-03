Auf der Bundesstraße 427 ist es am Mittwoch, 1. März, gegen 14.50 Uhr, zwischen Winden und Hergersweiler zu einem Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen gekommen, teilt die Polizei mit. Kurz vor dem Ortseingang Hergersweiler musste der Fahrer eines Ford Transit verkehrsbedingt anhalten. Drei nachfolgende Fahrzeuge kamen hinter dem Auto zum Stehen. Ein 57-jähriger Fahrer eines Mercedes Benz fuhr jedoch auf das letzte Fahrzeug der Schlange auf und schob alle weiteren Autos zusammen. Bei dem Verkehrsunfall wurden insgesamt vier Personen im Alter zwischen 43 und 60 Jahren leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 24.000 Euro.