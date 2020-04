Für 1,5 Millionen Euro lässt die Stadt Landau ab Montag, 27. April, die Eutzinger Straße erneuern. Anwohner und alle, die über diese Verbindung ins Naherholungsgebiet im Wohnpark am Ebenberg fahren, müssen sich auf eine einjährige Baustelle einrichten. Fußgänger und Radfahrer müssen sich den Gehweg teilen. Radfahrer müssen absteigen, informiert die Stadtverwaltung. Und: Radfahrer können die Baustelle im ersten Bauabschnitt über die Dagobertstraße und die Merowinger Straße umfahren. Die Arbeiten dauern so lange und sind so teuer, weil die Stadt nicht nur die Straße erneuert, sondern gleichzeitig einen neuen Regenwasserkanal anlegt. Wie berichtet, sollen fünf Bäume gepflanzt und 28 Parkplätze angelegt werden. Busfahrer der Linie 537 müssen sich in der Bauzeit umorientieren: Die Haltestellen Theodor-Heuss-Platz, Südpark, Eutzinger Straße, Quartier Vauban und Vinzentius-Krankenhaus können nicht angefahren werden. Es gibt Ersatzhaltestellen. Die Linie 541 bedient weiterhin die Haltestellen Quartier Vauban und Vinzentius-Krankenhaus, außerdem in unmittelbarer Nähe zur Haltestelle Eutzinger Straße die Halte Abzweigung Dörrenbergstraße.