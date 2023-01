Dass die Stadt besseres Schulessen will, ist zwar richtig. Aber für Familien ist die Belastung groß.

Mit 3,70 Euro und 3,90 Euro ist ein Schulessen kein billiges Vergnügen, wenn Kinder und Jugendliche es täglich einnehmen. Insbesondere für Alleinerziehende und Familien läppern sich schnell große Summen zusammen. Jetzt schon, und das dürfte aufgrund der gestiegenen Lebensmittelpreise noch schlimmer werden. Ein Qualitätszuschlag käme dann noch zusätzlich obendrauf. Der Aufschrei in Freiburg ist unvergessen, wo der Gemeinderat im Oktober beschlossen hatte, dass es in Kitas und Grundschulen nur noch vegetarische Gerichte gibt. Da stand der Vorwurf im Raum, dass eine ideologische Entscheidung durchgesetzt worden sei und die Eltern sie mit mehr Kosten ausbaden müssten. Solche Diskussionen können auch in Landau blühen. Höhere Qualität ist wünschenswert. Aber dann muss man auch über einfache Gerichte reden, die satt machen, ohne Familienbudgets aufzufressen.