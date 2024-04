Nach Informationen der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) soll es einen Facharzt für Rheumaerkrankungen geben, der in der Südpfalz nach Praxisräumen sucht.

Wie der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart aus Jockgrim mitteilt, hat er dies auf eine Anfrage zur Versorgung mit Rheumaärzten in der Südpfalz von der KV erfahren. Gebhart hatte an den rheinland-pfälzischen KV-Vorstandsvorsitzenden Peter Heinz geschrieben. Die RHEINPFALZ hatte über einen Versorgungsengpass bei Rheumaärzten berichtet, nachdem die beiden Ärzte im Medizinischen Versorgungszentrum Südpfalz im Gesundheitszentrum Medivicus in Landau aufhören. MVZ-Betreiber Alexander Schopp hatte dies unter anderem mit der schlechten Vergütung der Leistungen durch die KV begründet. Bekanntlich sind die Kassenzulassungen in diesem Fachbereich begrenzt.

Lange Wege

Die Folge ist, dass Patienten Schwierigkeiten haben, überhaupt einen Arzt zu finden. Und wenn sie einen finden, müssen sie lange Fahrtwege in Kauf nehmen. Das kritisiert auch Thomas Gebhart. Laut Heinz habe die KV bereits Anstrengungen unternommen, um dem entgegenzuwirken. Insgesamt sei es schwierig, Ärzte in diesem Bereich zu gewinnen. Ungeachtet dessen hätte ein Rheumatologe ernsthaftes Interesse gezeigt, sich im Raum Landau zuzulassen. Allerdings fehlten die geeigneten Praxisräume.