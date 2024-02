Zwischen dem 22. und dem 25. Februar haben unbekannte Täter versucht, in das Rathaus in Walsheim einzubrechen. Sie wollten zwei Türen aufzuhebeln, was jedoch misslang, teilt die Polizei mit. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1000 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter der Nummer 06341 2870 zu melden.