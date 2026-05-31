Einbrecher haben Wertgegenstände aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Emma-Geenen-Straße in Landau gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat in dem Zeitraum zwischen dem 9. und dem 30. Mai. Die Täter gelangten über die Tiefgarage widerrechtlich in das Gebäude. Die Gegenstände befanden sich in einem Abstellraum. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Es wurden Spuren gesichert, die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder unter Telefon 06341 2870.