Im Tarifkonflikt zwischen der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) und der Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe Rheinland-Pfalz ruft Verdi die Tarifbeschäftigten der privaten Omnibusbetriebe von Donnerstag bis Freitag zum zweitägigen Streik auf. Der Ausstand beginnt am 29. Februar ab 3 Uhr und endet mit Ende der letzten Schicht am 1. März. Betroffen davon sind mehrere Betriebe und Standorte – unter anderem auch die Palatina Bus GmbH, die in der Südpfalz unterwegs ist. Weite Teile des Landes dürften die Auswirkungen des Streiks zu spüren bekommen. Ebenso betroffen ist der gesamte Überlandverkehr in den jeweiligen Regionen und Gemeinden. Auch der Berufspendler- und der Schülerverkehr werde in vielen Teilen des Landes am Donnerstag und Freitag nicht mehr stattfinden können, teilt Verdi mit.