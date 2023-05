Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Landauer Zoo hat eins, Dammheim hat eins und Queichheim hat nun auch eins: ein Nest für Meister Adebar. Es thront hoch oben auf einem Stamm bei den Queichwiesen – wo es ursprünglich gar nicht sein sollte. Doch wenn Menschen Nester bauen, kann es durchaus kompliziert werden.

Das Queichheimer Storchennest ist leicht zu finden: Vorbei an den Ölpumpen in der Nähe des Freizeitbads La Ola ist der Baum mit dem Nest zu finden – am Rand des Weges, der parallel zur