Über 100 Demonstranten sind am Mittwochvormittag vor der Redaktion der RHEINPFALZ-Lokalredaktion in der Landauer Ostbahnstraße lautstark für Pressefreiheit eingetreten. Sie standen den 20 Teilnehmern der Demonstration „Solidarität für Medienopfer (Kinder- und Jugendschützerin Myriam Kern)“ gegenüber. Anlass der Demos war die Berichterstattung der RHEINPFALZ über die in Landau lebende Rassistin Myriam Kern, die als „Stimme von Kandel“ bekannt geworden ist und als Lehrerin an der Nordringschule und der Pestalozzischule gearbeitet hat. Als Reaktion auf die Berichterstattung hat die Aufsichtsbehörde Kern aus dem Klassensaal genommen. An der vom Asta angemeldeten Gegendemo nahmen Schüler, Eltern, Studenten, Journalisten und weitere Bürger teil.