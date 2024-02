War es ein Vogel? War es ein Flugzeug? Superman? Oder doch nur eine Spinne? Hm, Spiderman wird es eher nicht gewesen sein, der hätte mehr geredet. Zeichnet die Kamera des Rohrbachers eigentlich auch Ton auf? Ach, egal. Was da in Rohrbach zu einem leuchtenden Punkt auf dem Bildschirm wurde, werden wir nie mit absoluter metaphysischer Gewissheit erfahren. Leider. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit können wir aber davon ausgehen, dass die erste belegte Ufo-Sichtung nicht in Rohrbach war. Was hätten die Besucher denn auch in dem Dorf gewollt? Die Sichtung war schließlich in der Nacht, der Modepark Röther hatte nicht offen. Und welchen Grund sollte man denn sonst haben, nach Rohrbach zu fahren? Gut, das Dorf liegt auf der Strecke nach Steinweiler ... aber nicht, wenn man from outer space kommt. Okay, Rohrbacher ein bisschen geärgert, reicht nun – widmen wir uns den ernsten Themen. Oh, schade, Textbox voll (Anmerkung für die Online-Leser: Der schlechte Witz funktioniert nur in Print, denken Sie sich einfach Ihren Teil. Merci!). Kannmanleidernixmachen. Nächstes Mal dann halt ernst.