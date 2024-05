Wir erinnern uns noch gut des Wahlkampfs 2019, zum Beispiel der Großplakate der CDU. Das Schöne daran war und ist, dass wir uns heuer kaum an neue Gesichter gewöhnen müssen. Peter Lerch ist immer noch drauf, nicht mal gealtert. Nur den Thomas Hirsch können wir nirgends finden, dabei stand der immer etwas größer in der Mitte. Aushängeschild Oberbürgermeister, und so. Aber gut, der ist ja jetzt Präsident. Nur – wo ist Nachfolger Dominik Geißler, der erste Mann im Rathaus, der Zukunftsgestalter und Historienverwalter, der auf allen Klaviaturen spielende Kulturmensch, Wohnungserwärmer und Nachtlebenverfechter? Nun, er hatte wahrscheinlich einfach keine Zeit. Sonst hätten ihn die Christdemokraten bestimmt nur zu gerne übergroß in ihrer Mitte abgebildet. Dass etliche Fraktionsmitglieder mit dem Leerstandsritter, Stadtdorfverehrer, Bürgereinbinder, Straßenumbenenner und Grünenversteher ihre Probleme haben, ist ganz sicher nur ein böses Wahlkampfgerücht.