Bei den Kommunalwahlen geht es allmählich auf die Zielgerade: Am Montag, 6. Mai, öffnet schon das Briefwahlbüro im Landauer Rathaus.

Am Sonntag, 9. Juni, werden gewählt: der Stadtrat, der Bezirksverband Pfalz, das Europäische Parlament und in den Stadtdörfern die Ortsvorsteher und Ortsbeiräte. Nach Angaben der Stadtverwaltung werden die Wahlbenachrichtigungen in diesen Tagen zugestellt. Wer nach dem 8. Mai noch keine erhalten hat, kann sich unter den Telefonnummern 06341 131104 oder 131107 an das Wahlamt wenden.

Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung befindet sich ein Antrag für die Briefwahl. Ebenfalls ab Montag steht dafür auf www.landau.de unter „Wahlen“ auch ein Formular zur Verfügung. Alternativ reicht aber auch eine formlose E-Mail an wahlen@landau.de, oder man kann persönlich im Briefwahlbüro vorsprechen. Ein telefonischer Antrag ist nicht möglich.

Wer auch gleich seine Stimme abgeben möchte, kann sich ab Montag, 6. Mai, an das Briefwahlbüro im Rathaus wenden, Zimmer 8 und 9 im Erdgeschoss. Es ist montags bis mittwochs von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr geöffnet, donnerstags von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12 Uhr. Zusätzlich ist das Briefwahlbüro an den Samstagen 11. Mai, 18. Mai, 25. Mai und 1. Juni jeweils von 9 bis 11 Uhr geöffnet. Am Freitag, 7. Juni, wird das Briefwahlbüro zusätzlich von 14 bis 18 Uhr geöffnet sein.

Nur in Ausnahmefällen, etwa bei plötzlicher Erkrankung, können auch noch am Samstag, 8. Juni, von 8.30 bis 12 Uhr und am Wahlsonntag, 9. Juni, von 8 bis 15 Uhr im Wahlamt im Rathaus Wahlunterlagen ausgestellt werden. Dann sollte man sich telefonisch anmelden unter 131104 oder 131107.

Wer Briefwahlunterlagen für andere Personen abholen möchte, benötigt eine schriftliche Vollmacht und muss sich ausweisen können. Ein Vordruck befindet sich auf der Wahlbenachrichtigung. Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen müssen am Sonntag, 9. Juni, bis 18 Uhr im Rathaus vorliegen.

Fast alle Wahllokale sind barrierefrei. Ob dies der Fall ist, steht auf der Wahlbenachrichtigung.