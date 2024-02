Um einem Hochwasser am Birnbach vorzubeugen, regen die Grünen im Landauer Stadtrat an, die Hochwasserpartnerschaft mit den Kreisen SÜW und Germersheim zu stärken. Das Unglück an der Ahr mahne zur Aufmerksamkeit, betonte Co-Fraktionsvorsitzende Lea Heidbreder. „Es geht nicht nur um Extreme, sondern auch die Häufigkeit der mittleren Ereignisse werden zunehmen.“ Zuletzt sei der Birnbach 2021 über die Ufer getreten. Man müsse den Fluss von der Quelle bis zur Mündung denken und auch die Bürger beraten, wo privater Hochwasserschutz notwendig sei. Nach dem Wunsch der Grünen sollen Alarm- und Einsatzpläne zur Hochwasser und Starkregen mit den Kreisen eng abgestimmt werden. Ein besonderer Fokus soll auf den Bereich des Oberlaufs des Birnbachs gelegt werden, heißt es in dem Antrag, der im Umweltausschuss erneut aufgerufen wird. Eine Entschärfung sei wichtig, da die geplante Renaturierung im Unterlauf wegen Personalmangels bei der Direktion Ländlicher Raum (DLR) nicht durchgeführt werden könne.