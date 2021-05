Bei einer Kontrolle am Montag hat die Polizei in Bad Bergzabern den Fahrer eines Transporters erwischt, der einen Betonschacht ungesichert auf seinem Anhänger transportiert hatte. Den Beamten ging auch der Fahrer eines Kleinlasters ins Netz, der Kleinteile und Behälter lose auf seiner Ladefläche dabei hatte. Zudem entdeckten die Polizisten an zwei Lastwagen beschädigte Reifen, wie es im Polizeibericht heißt.