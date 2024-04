Nicht nur die Europa- und Kommunalparlamente werden neu besetzt, in Landau startet auch der städtische Beteiligungsrat in eine neue fünfjährige Legislaturperiode. Er setzt sich aus sechs durch das Los bestimmten Bürgern, vier Stadtratsmitgliedern und zwei Mitarbeitenden der Stadtverwaltung zusammen. Wer sich für eine Mitarbeit im nächsten Beteiligungsrat interessiert, bekommt am Samstag von 10 bis 13 Uhr bei einem Info-Stand am Rande des Wochenmarkts alle Informationen zum Bewerbungsprozess von der Bürgerbeteiligungsbeauftragten Franziska Ritter. Bewerbungen mit Namen, Adresse und Geburtsdatum sind schon jetzt per E-Mail an buergerbeteiligung@landau.de möglich. Weitere Informationen gibt es auf der Beteiligungsplattform mitredeninLD.de.