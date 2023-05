Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nationalsozialismus, Holocaust – zentrale Themen im Geschichtsunterricht. Lange her, denken manche. Ihr Interesse hält sich oft in Grenzen. Ganz nahe aber rücken die Ereignisse, sobald man sich in Einzelschicksale vertieft. Das haben zehn Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schule in Landau erfahren.

„Ich war tief berührt und hatte ein paar Mal Tränen in den Augen“, sagt eine junge Frau, die den Lebensgeschichten der jüdischen Schüler in der Zeit des Nationalsozialismus