Nachdem die ersten Grundstücke in den Neubaugebieten in Godramstein und Mörzheim vergeben sind, bietet die Stadtverwaltung weitere Bauplätze an.

Im Arzheimer Neubaugebiet „Am Bittenweg“ sind ab sofort neun Grundstücke für Einfamilienhäuser und zwei für Doppelhaushälften neu in der Vermarktung. Im Wollmesheimer Neubaugebiet „An den Finkenwiesen“ sind es neun Grundstücke für Einfamilienhäuser und zehn für Doppelhaushälften. Hier zählen die Vergaberichtlinien. Außerdem werden im Mörzheimer Neubaugebiet „Am Schlittweg“ vier Bauplätze für Einfamilienhäuser und zehn für Doppelhaushälften verlost. Bewerbungen – auch für die Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften in Arzheim und Wollmesheim – nimmt die Verwaltung bis 18. April entgegen.

Das Konzept zählt

„Am Kalkgrubenweg“ in Godramstein und in Mörzheim werden auch je ein Bauplatz für ein Mehrfamilienhaus vermarktet. Sie werden per Konzeptvergabe verkauft. Gesucht sind also besonders gelungene Ideen für die Bebauung mit Blick auf gestalterische, ökologische und soziale Aspekte. Die Flächen sind jeweils knapp über 1000 Quadratmeter groß. Interessierte können ihre Gebote bis zum 27. Juni bei der Verwaltung einreichen. Der Stadtrat hatte die Frist verlängert. Über den Zuschlag für die Grundstücke entscheidet eine Jury.

Laut Oberbürgermeister Dominik Geißler ist das Ziel ein guter Wohnungsmix und gleichzeitig ein qualitativer Mehrwert für die Quartiere und die gesamten Stadtdörfer. Pluspunkte bei der Vergabe gebe es für Angebote für Ältere und Menschen mit geringem Einkommen sowie für Baugemeinschaften, so Geißler.

Info

www.baupilot.com/landau-in-der-pfalz



www.landau.de/grundstücke



Baubürgerbüro, Telefon 06341 136805, oder E-Mail buergerbuero.stadtbauamt@landau.de