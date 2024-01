Schon seit Anfang des Monats protestieren Bauern gegen die Landwirtschaftspolitik der Bundesregierung. Auch in der Südpfalz gibt es immer wieder Aktionen der hiesigen Bauern und Winzer. Am Samstag, 27. Januar, werden unter dem Motto „Landwirtschaft im Dialog“ in Landau und in Kandel Infostände aufgebaut sein. Bauern und Winzer möchten mit Verbrauchern ins Gespräch kommen „und dabei über Hintergründe der Demonstrationen und über die Landwirtschaft allgemein informieren“, heißt es in einer Mitteilung des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd. Die Stände werden jeweils von 10 bis 13 Uhr in Landau an der Ecke Gerberstraße/Kronstraße sowie in Kandel in der Innenstadt und am Hofmarkt Zapf zu finden sein. Es ist nicht das erste Mal, dass die Landwirte im Zuge der aktuellen Protestwelle gezielt das Gespräch mit Passanten suchen. So standen sie bereits vor zwei Wochen in der Landauer Innenstadt Rede und Antwort. „Wir haben viele gute Gespräche geführt“, sagte Thomas Knecht, stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbands SÜW im Bauernverband Rheinland-Pfalz Süd, im Anschluss daran. Es seien auch Leute da gewesen, die Subventionen für Landwirte komplett ablehnen. Auch beim Hofmarkt Zapf waren die Bauern schon vertreten, dort wurde ein Mahnfeuer entzündet.