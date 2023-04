Birkweiler/Siebeldingen. Das Bahnhofsgelände Birkweiler/Siebeldingen ist aufgehübscht worden.

Der Eingangsbereich wurde neu gepflastert und mit Blumenkübel versehen. Neu sind auch drei Info-Tafeln, die Informationsmaterial über die Ortschaften Siebeldingen und Birkweiler beinhalten. Eine weitere Tafel listet die Radwege der Region genau auf. Zudem wurden das Bahnhofshäuschen und die WC-Anlage abgerissen. Siebeldingen ist an der Neugestaltung des Bahnhofumfeldes Birkweiler/Siebeldingen mit einem Kostenbeitrag in Höhe von 6000 Euro beteiligt. Mitfinanziert wurde das Projekt durch Eigenmittel der Ortsgemeinde Birkweiler mit rund 12.000 Euro und eine Leader-Förderung in Höhe von circa 20.000 Euro.