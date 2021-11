Annweiler. Die Annweilerer Ortsteile Bindersbach, Queichhambach und Sarnstall laden für Mittwoch, 10. November, 18 Uhr, zu einer Bürgerversammlung zum Thema Hochwasser ein. Die Veranstaltung ist im Hohenstaufensaal in der Landauer Straße in Annweiler.

Bei dem Treffen soll die Gefährdungssituation bei Hochwasser für die drei genannten Ortsteile von Annweiler betrachtet werden. Dies umfasst auch die Frage, was bei Extremhochwasser passieren kann und womit die Betroffenen zu rechnen haben. Bei dieser Veranstaltung sollen vor allem die Betroffenen zu Wort kommen. Hintergrund der Versammlung ist, dass die Verbandsgemeinde zurzeit ein Hochwasservorsorgekonzept durch das Büro ipr-Consult Ingenieurgesellschaft Pappon + Riedel mbh aus Neustadt/Weinstraße erarbeiten lässt. In örtlichen Hochwasservorsorgekonzepten werden in einem Beteiligungsprozess mit allen Akteuren ortsspezifische Hochwasservorsorgelösungen gesucht und die Eigenvorsorge aller Beteiligten gestärkt. Interessierte werden um eine Anmeldung per E-Mail an hpspies@annweiler.rlp.de oder unter Telefon 06346 301147 gebeten.