Paukenschlag in Pleisweiler-Oberhofen: Roland Gruschinski (Wählergruppe Gruschinski) tritt zum 4. Juli als Ortsbürgermeister zurück, wie er der RHEINPFALZ mitteilt. Seinen Rückzug werde er in der Sitzung des Gemeinderates heute Abend offiziell bekanntgeben. Ein wesentlicher Grund für diesen Schritt sei der bürokratische Ablauf des Kita-Umbaus, mit dem er nicht zufrieden sei. Gruschinski beklagte sich in der jüngeren Vergangenheit unter anderem darüber, dass die Kreisverwaltung SÜW sehr lange für die Bearbeitung des Bauantrags brauche. Auch mit dem Land gab’s Ärger wegen einer aus seiner Sicht zu niedrigen Förderung. Die Gemeinde reichte im Vorjahr deshalb sogar Klage vor dem Verwaltungsgericht Neustadt ein.

Gruschinski ist seit 2014 Ortsbürgermeister in Pleisweiler-Oberhofen, davor war er fünf Jahre lang Beigeordneter. Für Aufsehen sorgte er 2021, als er öffentlich machte, dass er anonyme Drohmails bekommt. Einen Rücktritt schloss er damals noch kategorisch aus.