Eine 81-jährige Autofahrerin aus Speyer ist am Samstag bei Freimersheim frontal mit einem 38-jährigen Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Edenkoben zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich gegen 14.40 Uhr. Wie die Polizei berichtet, übersah die Frau beim Überqueren der Kreuzung L507/L540 den vorfahrtsberechtigten Mann auf seinem Kleinkraftrad. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte der 38-Jährige und verletzte sich schwer. Er wurde später mit Verdacht auf Oberschenkelbruch und Brüche beider Handgelenke mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Während der Unfallaufnahme wurde die L540 vom Unfallort aus in Richtung Hochstadt zur Landung des Hubschraubers gesperrt und der querende Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.