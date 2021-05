Ein Autofahrer ist am Montag vor der Polizei geflüchtet. Die Beamten wollten den Mercedes-Fahrer gegen 19.45 Uhr in Ingenheim kontrollieren. Doch der 38-Jährigen flüchtete vor mehreren Polizeistreifen über die südlich von Ingenheim gelegenen landwirtschaftlichen Wege. Hierbei wurden laut Polizei Fußgänger gefährdet, die sich zu dieser Zeit mit ihren Hunden im Feld spazieren gingen. Als Fluchtgrund vermutet die Polizei, nicht nur den Drogenkonsum des Mannes, sondern auch die fehlende Fahrerlaubnis und die falschen Kennzeichen, die an dessen Fahrzeug angebracht waren. Personen, die das Geschehen beobachtet oder durch die waghalsige Flucht des Mannes gefährdet wurden, bittet die Polizei, sich bei der Inspektion in Landau unter Telefon 06341 2870 zu melden.