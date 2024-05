Eine Geschwindigkeitsmessung nahm die Polizei am Dienstag zwischen 8.30 und 10.30 Uhr an der L 549 zwischen Kandel und Neupotz an der Anschlussstelle Rheinzabern-Rülzheim in Fahrtrichtung Neupotz vor. Von 120 gemessenen Fahrzeugen waren 17 zu schnell. Bei erlaubten 70 Stundenkilometern war der Schnellste mit 104 „Sachen“ unterwegs. Zudem wurde nach Polizeiangaben an der Anschlussstelle das unbedingte Haltegebot am Stop-Schild überwacht. Neun Fahrer hielten sich nicht daran, zwei weitere waren nicht angeschnallt und zwei telefonierten mit dem Handy.