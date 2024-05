Am Wochenende wurde laut Polizei ein schwarzer Mazda aufgebrochen, der auf einem Parkplatz an der Weinstraße in Bad Bergzabern abgestellt war. Dadurch entstand Sachschaden an der Fahrertür. Wertgegenstände wurden allerdings nicht aus dem Wagen gestohlen, wie die Polizei auf Nachfrage berichtet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.