Ein weißer Opel ist am Dienstag gegen 14 Uhr vor dem Eingang der Edith-Stein-Klinik in Bad Bergzabern beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei ist ein bislang unbekannter Autofahrer gegen den Wagen gefahren und ist geflüchtet. Die Schiebetür an der Beifahrerseite wurde dabei eingedrückt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro. Hinweise werden unter Telefon 06343 93340 entgegengenommen.